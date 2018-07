Liberado pelo STJD, Willian pode reforçar Corinthians

Willian deveria cumprir suspensão no domingo por conta da expulsão na penúltima rodada da Série B do ano passado, quando ainda defendia o Figueirense. Ele havia sido punido com duas partidas de suspensão, uma delas cumprida na rodada final da competição de 2010, mas o Corinthians recorreu e conseguiu reverter a decisão inicial do STJD. Willian teve a pena convertida na doação de cinco cestas básicas.

A liberação do atacante deverá mudar a escalação esboçada pelo técnico Tite no treino desta quinta-feira. Sem Willian, o treinador adiantou Jorge Henrique para jogar ao lado de Liedson, e escalou Ramirez no meio-campo. Com a nova decisão do STJD, Tite deverá recuar Jorge Henrique, que será substituído por Willian no ataque.