Liberado pelo STJD, Zé Eduardo poderá jogar clássico

O jogador havia sido denunciado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), com suspensão de até três partidas, pela expulsão na partida contra o Cruzeiro, no dia 25 de setembro. Zé Eduardo levou o segundo cartão amarelo ao atingir, com o braço, o rosto de um adversário.

Titular nas últimas partidas, o atacante tem se destacado ao marcar gols importantes no Santos. Substituto de Marcel, lesionado, Zé Eduardo marcou quatro gols nos últimos dois jogos e se tornou o artilheiro do time no Brasileirão ao lado Neymar, com oito gols.