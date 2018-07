Liberado pelo TJD, Rhayner reforça Flu em clássico O técnico Abel Braga poderá contar com mais uma opção para o ataque do Fluminense no clássico com o Vasco, que vai decidir uma das vagas na final da Taça Guanabara. Nesta terça-feira, o atacante Rhayner foi liberado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD/RJ).