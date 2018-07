Liberado pelos médicos, Leonardo Silva volta a treinar no Atlético-MG O elenco do Atlético Mineiro se reapresentou nesta quarta-feira com novidades, após dois dias de folga. O zagueiro Leonardo Silva foi liberado pelo departamento médico e voltou a treinar normalmente com o restante do grupo, de olho na segunda partida da final do Campeonato Mineiro, no domingo.