Liberado por Fifa e CBF, Alan Kardec volta a treinar no São Paulo

SÃO PAULO - O atacante Alan Kardec, do São Paulo, voltou a treinar no clube depois da Fifa e da CBF liberarem a participação do jogador. Como está convocado para a lista de espera da Copa do Mundo, o atleta precisou esperar uma liberação das duas entidades para que pudesse se juntar ao elenco nas atividades, como nesta sexta-feira pela manhã.

Pela determinação anterior da Fifa, apenas jogadores convocados para a Copa de 2014 que vão atuar na final da Liga dos Campeões poderiam treinar pelos respectivos clubes. Essa limitação tirou Kardec dos treinos do São Paulo nos últimos dias, pois o ex-atacante do Palmeiras é um dos sete jogadores presentes na lista de espera do técnico Luiz Felipe Scolari.

Nesta sexta-feira, Kardec trabalhou junto com o grupo no treino em campo reduzido e após o fim da atividade, participou sozinho de trabalhos de finalização durante cerca de de 30 minutos. Junto com o técnico Muricy Ramalho, chutou a gol e treinou cabeceios em cruzamentos feitos por Ewandro e Luis Ricardo.

O camisa 14 só vai estrear pelo São Paulo depois da Copa do Mundo. Como ainda tem vínculo com o Benfica, precisa aguardar a abertura da janela de transferências internacionais para atuar pelo clube do Morumbi.