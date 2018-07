Liberado por Oswaldo, Tiago Real vai para o Bahia

Dos seis jogadores que fizeram parte do primeiro corte do elenco do Palmeiras, na segunda-feira, pelo menos dois vão dormir nesta quinta-feira em novo clube. Depois de Patrick Vieira ser anunciado como reforço do Náutico, o também meia Tiago Real fechou com o Bahia. Gabriel Dias, Lucas Morelatto, Vinicius e Rodolfo completavam a relação.

Tiago Regal tem 25 anos e não é aproveitado pelo Palmeiras desde meados de 2013. Desde então, passou por Náutico e Goiás, tendo disputado o Brasileirão do ano passado pela equipe goiana. Nesta quinta, ele já treinou com o elenco do Bahia. Ainda sem contrato assinado, será apresentado após a definição de "detalhes burocráticos" entre Bahia e Palmeiras.

GRÊMIO EMPRESTA LATERAL

Também nesta quinta-feira, o Bahia confirmou a contratação do lateral-direito Tony. O jogador já treinava com o elenco baiano há alguns dias e chegou a Salvador emprestado pelo Grêmio.