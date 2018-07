Liberados, Hernane e Gabriel reforçam Fla nesta quarta

Hernane e Gabriel eram dúvidas desde o clássico com o Fluminense, no domingo. Eles deixaram a partida com dores e viraram motivo de preocupação para o treinador. No entanto, treinaram normalmente nesta terça e devem ser titulares na partida a ser disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O atacante se recuperou de dores musculares na coxa esquerda, enquanto Gabriel se curou de um resfriado. Com estes retornos, Jorginho deve repetir a escalação do Flamengo pela primeira vez desde que assumiu a equipe há cerca de um mês. O time deve entrar em campo escalado com: Felipe; Leonardo Moura, Gonzalez, Renato Santos e Ramon; Amaral, Renato, Elias e Gabriel; Rafinha e Hernane.

Preocupado com o duelo, Jorginho treinou cobranças de pênalti nesta terça e cobrou uma vitória nesta quarta, apesar de jogar por um empate para avançar na Copa do Brasil. "Temos de respeitar sempre os adversários. Mas o Flamengo tem que se impor e o time ganhou motivação com a vitória sobre o Fluminense", declarou.