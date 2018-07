Liberados, Mancini e Guilherme Santos reforçam Atlético

Mancini ficou de fora da estreia, diante do Atlético-PR, por conta de um edema muscular na coxa direita, enquanto Guilherme tratava um estiramento na coxa esquerda. Os dois fizeram tratamento durante o final de semana e já estão em condições de defender o Atlético na sequência do campeonato.

Dorival Júnior também poderá contar com o zagueiro Leonardo Silva, que cumpriu suspensão no sábado. Por outro lado, o treinador ainda não sabe se terá Renan Oliveira. O meia apresentou dores no joelho direito na semana passada e não entrou em campo na vitória sobre o Atlético Paranaense.

Certo é o desfalque do volante Serginho, que cumprirá sua última partida de suspensão na próxima rodada. Ele havia sido punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de uma expulsão na Copa do Brasil.