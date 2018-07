Libertad acaba com a boa fase do Palmeiras e vence em Assunção

ASSUNÇÃO - O Palmeiras mostrou alguns velhos erros e, sofrendo com a falta de criatividade no ataque e os erros de marcação na defesa, caiu diante do Libertad por 2 a 0, nesta quinta-feira, em Assunção, pela segunda rodada do Grupo 2 da Libertadores. O time paraguaio dominou quase toda a partida e encerrou a sequência palmeirense de sete partidas sem derrota - entre o torneio continental e o Campeonato Paulista.

O resultado fez o Libertad chegar à liderança isolada do grupo, com seis pontos, enquanto o Palmeiras caiu para a terceira colocação, com três. O Sporting Cristal também tem três pontos, mas leva vantagem no saldo de gols: 1 a -1. Na próxima rodada, o time brasileiro terá pela frente o Tigre, quarta-feira que vem, na Argentina. No mesmo dia, o Libertad recebe o Sporting Cristal.

Gilson Kleina apostou no mesmo esquema que havia vencido o Sporting Cristal, apenas com Vinícius à frente, mas o Palmeiras sofreu para levar perigo ao gol adversário. No intervalo, o treinador colocou Valdivia e Kleber, que pouco fizeram. Já o Libertad abusou das jogadas com o atacante Nuñez, que infernizou a vida dos zagueiros e aproveitou os erros de marcação para criar as oportunidades.

O JOGO

O Libertad começou melhor, chegando com facilidade à intermediária palmeirense. As principais jogadas eram com Mendieta vindo de trás e achando Nuñez entre os zagueiros. Aos nove minutos, o atacante do time paraguaio até abriu o placar, mas a arbitragem marcou impedimento corretamente.

No minuto seguinte, a jogada deu certo novamente e resultou em gol. Mendieta lançou Nuñez pela direita, nas costas de Maurício Ramos. O atacante ganhou na velocidade e cruzou na cabeça de Velázquez, que se antecipou a Weldinho e cabeceou com firmeza, sem chance para Fernando Prass.

A primeira chance palmeirense aconteceu aos 13 minutos, quando Wesley apareceu bem pela esquerda e cruzou para a área, mas a bola passou por Patrick Vieira e Souza, que chegaram atrasados. Aos poucos o time brasileiro equilibrou as ações e o ritmo da partida, que era muito acelerado, diminuiu.

O jogo só voltou a ter emoção a partir dos 31 minutos, quando Mendieta cobrou escanteio para Nuñez, que escorou de letra para Velázquez. O atacante, com estilo, tocou por cobertura e marcou, mas o bandeira marcou impedimento duvidoso. No lance seguinte, o Palmeiras respondeu. Vinícius fez jogada individual pela esquerda e cruzou para Patrick Vieira, que parou em Muñoz.

Mesmo sem exercer muita pressão, o Palmeiras terminou melhor o primeiro tempo e quase marcou aos 45 minutos. Após ótimo lançamento de Souza, Wesley recebeu sozinho e bateu firme da entrada da área. Muñoz se esticou todo e desviou a bola, que ainda tocou na trave antes de sair.

O técnico Gilson Kleina colocou o time brasileiro para frente no segundo tempo e voltou do intervalo com duas alterações: Valdivia entrou no lugar de Maurício Ramos e Patrick Vieira deu lugar para o atacante Kleber, que, recuperado de contusão, fazia sua primeira partida pelo clube.

Antes que as mudanças pudessem surtir efeito, o Libertad chegou ao segundo gol, de cabeça, no momento em que o zagueiro Henrique, um dos mais altos da equipe, estava fora de campo por conta de um sangramento no nariz. Após cobrança de falta pela esquerda, Samudio cruzou na cabeça de Benítez, que escorou para marcar, aos nove minutos.

Como no primeiro tempo, o gol diminuiu o ritmo da partida. O Palmeiras até chegava com perigo, mas mais pelo desespero e pelo recuo do Libertad do que por méritos próprios. Por outro lado, o time paraguaio apostava nos contra-ataques e criou uma grande chance com Vargas, que isolou de frente para Fernando Prass. O goleiro ainda apareceu aos 30 minutos para salvar gol certo de Samudio aos 30 minutos.

Aos poucos, o ímpeto palmeirense foi diminuindo, enquanto os contra-ataques do Libertad também ficaram escassos. Com isso, o fim do jogo foi calmo e a vitória paraguaia confirmada com tranquilidade.

LIBERTAD 2 X 0 PALMEIRAS

LIBERTAD - Muñoz; Moreira, Benítez, Benegas e Mencia; Mendieta (Vargas), Aquino, Guiñazu e Samudio (González); Nuñez (Guevgeozián) e Velázquez. Técnico: Rubén Israel

PALMEIRAS - Fernando Prass; Weldinho, Maurício Ramos (Valdivia), Henrique e Marcelo Oliveira; Vilson, Márcio Araújo, Souza (Maikon Leite), Wesley e Patrick Vieira (Kleber); Vinícius. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Velázquez, aos 10 minutos do primeiro tempo. Benítez, aos nove minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maurício Ramos, Valdivia, Henrique, Weldinho, Vinícius (PAL).

ÁRBITRO - Juan Soto (VEN).

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nicolás Leoz, em Assunção (PAR).

_______________________________________________

LANCE A LANCE (por Daniel Akstein Batista)

SEGUNDO TEMPO

48min- Fim de jogo em Assunção. Vitória do Libertad por 2 a 0, merecido.

40min - Palmeiras ainda tenta seu gol no final do jogo, mas não consegue passar pela barreira do Libertad, que se segura bem na defesa.

37min - Sem levar sufoco, Libertad já não tenta mais ir ao ataque com o ímpeto que estava antes. Joga tranquilo, só esperando o apito final.

33min - Apesar da formação ofensiva, falta qualidade e força ao ataque do Palmeiras. Poucas chances de gol são criadas.

30min - Boa defesa de Fernando Prass em chute de Samudio. Goleiro salva o terceiro gol.

26min - Nas poucas vezes em que o Palmeiras chega, falta qualidade no arremate ou passe final. Goleiro Muñoz quase não tem trabalho.

22min - Valdivia ainda não conseguiu dar o toque de qualidade no time alviverde. O melhor continua sendo Vinícius, com boa movimentação e ousadia nos dribles e arrancadas.

18min - Última mudança no Palmeiras. Gilson Kleina coloca Maikon Leite no lugar de Souza, e espera que o time ganhe velocidade.

14min - Boa chance de falta para o Palmeiras desperdiçada por Souza. O volante preferiu chutar rasteiro e a bola ficou na barreira.

11min - Palmeiras mostra nervosismo em campo. Henrique e Kléber já levaram o amarelo: um por reclamação e outro por falta.

9min - GOOOOOL DO LIBERTAD - Cruzamento pela esquerda, e Benitez, sozinho, cabeceia certeiro para aumentar a vantagem.

7min - Esquenta o clima em Assunção. Wesley e Nunez se estranham, trocam empurrões, mas a arbitragem não mostra amarelo para ninguém.

4min - Com uma formação mais ofensiva, Palmeiras volta melhor do intervalo. E tenta imprimir um ritmo mais forte, querendo a igualdade em Assunção.

0min - Palmeiras muda para buscar o empate: sai Mauricio Ramos e Patrick Vieira para a entrada de Valdivia e Kléber. E começa a etapa final.

PRIMEIRO TEMPO

46min - Fim do primeiro tempo. Libertad foi melhor durante esta primeira parte do jogo, e só levou um susto no fim.

45min - Após levar sufoco, o Palmeiras quase chega ao empate. Lançamento de Souza e Wesley chuta de primeira, para defesa de Muñoz. A bola ainda bate na trave.

43min - Palmeiras leva sufoco no fim do jogo, mas vai conseguindo se safar de levar o segundo gol.

40min - Vinícius é um dos poucos jogadores do Palmeiras que tentam alguma coisa. Mesmo assim não consegue ter sucesso.

36min - Weldinho chuta para fora, após uma das poucas boas jogadas do time alviverde.

33min - Mesmo no banco, Valdivia leva cartão amarelo, por reclamar muito da arbitragem.

32min - Boa jogada de Vinícius pela esquerda, que chuta em cima do goleiro Muñoz.

31min - Gol anulado do Libertad, novamente por impedimento de Velázquez, mas que desta vez parecia estar na mesma linha de um defensor do Palmeiras.

29min - Gilson Kleina pede mais tranquilidade ao time, que está perdendo muita bola, sem dar sequência nas jogadas.

25min - Palmeiras cria pouco no jogo, sofrendo com a boa marcação do Libertad. O time paraguaio sai rápido para o ataque quando está com a bola.

20min - Samudio cobra falta e a bola bate na rede pelo lado de fora.

19min - Libertad continua abusando do seu jogo pelo lado direito. E Marcelo Oliveira continua com dificuldades na marcação.

16min - Maurício Ramos leva o primeiro cartão amarelo do jogo.

13min - Palmeiras chega ao ataque em busca do empate, mas após cruzamento ninguém consegue desviar para o gol.

12min - Só dá Libertad neste momento do jogo. E as principais jogadas são criadas pelo seu lado direito, em cima de Marcelo Oliveira, que marca mal. Foi assim que veio o primeiro gol do jogo.

10min - GOOOOL DO LIBERTAD - Cruzamento pela direita e Velázquez aproveita de cabeça para fazer 1 a 0 para os donos da casa.

9min - A torcida grita dol do Libertad, mas Nuñez estava impedido quando recebeu a bola na área.

7min - Boa jogada de Moreira pela direita, 'entortando' Marcelo Oliveira. O chute, no entanto, saiu torto, para fora.

5min - Henrique e Fernando Prass batem cabeça, mas o Libertad não consegue aproveitar para abrir o marcador.

5min - Palmeiras chega com perigo. Vinicius cai na entrada da área, e a bola sobra para Souza, que não consegue ter sucesso na sequência do lance.

3min - Torcida do Libertad pede um pênalti, mas arbitragem deixa o jogo seguir, sem marcar nada.

2min - Palmeiras entrou em campo com uma formação igual à das últimas partidas. Valdivia e Maikon Leite estão no banco de reservas.

1min - Palmeiras começa o jogo no ataque, tentando surpreender o adversário. Guiñazu quase entrega a bola para o rival, mas consegue a recuperação.

0min - Começa o jogo em Assunção, dois minutos antes do horário previsto.

Pré-jogo

Um minuto de silêncio em homenagem ao torcedor do San Jose, morto semana passada no jogo do Corinthians na Bolívia.

Torcida palmeirense comparece no estádio. "Isso dá mais força para a gente", disse o atacante Vinícius.

Times já estão em campo no acanhado estádio Nicolás Leoz, em Assunção. Capacidade máxima do estádio é de 10,5 mil torcedores.