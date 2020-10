Libertad e Inter levam últimas vagas, e Libertadores sorteia mata-mata nesta sexta

Libertad e Internacional são os últimos classificados às oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, os times obtiveram as duas vagas restantes entre as 16 do mata-mata da principal competição continental da América do Sul. E os próximos confrontos serão conhecidos nesta sexta-feira, através de sorteio.

No Grupo E, que já tinha o Grêmio classificado, o Inter mesmo com a derrota por 2 a 1 para a Universidad Católica, favorecido pelo empate do tricolor gaúcho com o América de Cali. Ja no H, no qual o Boca Juniors havia passado de fase antecipadamente, o Libertad perdeu por 4 a 2 para o Independiente Medellín, mas foi favorecido pela derrota do Caracas por 3 a 0 para a equipe argentina.

No sorteio, marcado para começar as 12 horas, os grupos estarão divididos em potes de acordo com a classificação na fase de grupos. Em um, estarão os vencedores das chaves: Flamengo, Palmeiras, Jorge Wilstermann, River Plate, Grêmio, Nacional do Uruguai, Santos e Boca Juniors.

Esses times vão encarar equipes do outro pote, os segundos colocados, nas oitavas de final. E eles são: Independiente del Valle, Guarani do Paraguai, Athletico Paranaense, LDU, Internacional, Racing, Delfín e Libertad.

Vem, mata-mata! Estão definidos os 1⃣6⃣ clubes classificados às oitavas de final da #Libertadores. São 2⃣ potes para o sorteio desta sexta: primeiros segundos! Quem é o melhor rival para o seu time?#GloriaEterna pic.twitter.com/3FAeZb7tkK — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 23, 2020

O sorteio também determinará o cruzamento da Libertadores das fases subsequentes, até a final, que terá a sua data determinada pela Conmebol, sendo que está agendada para o Maracanã. As outras etapas, porém, já tem seus períodos de realização definidos. As oitavas serão entre 24 a 26 de novembro (jogos de ida) e de 1º a 3 de dezembro (jogos de volta). As quartas serão de 8 a 10 de dezembro e de 15 a 17 de dezembro. E as semifinais em 5 a 7 de janeiro de 2021 e de 12 a 14 de janeiro.

AS CAMPANHAS

O futebol brasileiro foi o grande destaque da fase de grupos da Libertadores, classificando 6 dos 7 participantes nesta etapa para as oitavas de final - o Corinthians nas fases preliminares. Palmeiras, Santos e Flamengo tiveram as três melhores campanhas da fase de grupos, tendo liderado as suas chaves, assim como o Grêmio. E Athletico e Inter avançaram na segunda posição.

Quem mais se aproximou do futebol brasileiro em termos de classificados foram Argentina e Equador, com três, cada. São eles: Boca Juniors, River Plate e Racing, pelo lado argentino, e Independiente del Valle, LDU e Delfín como representantes equatorianos. Completam a relação dois times paraguaios - Guaraní e Libertad -, além do uruguaio Nacional e do boliviano Jorge Wilstermann.

SUL-AMERICANA

Único brasileiro eliminado da fase de grupos da Libertadores, o São Paulo entrará na segunda fase da Sul-Americana por ter sido o terceiro colocado da sua chave, a D. Se juntará, assim, a Vasco e Bahia, que estão nesta competição desde a etapa inicial. E o sorteio dos confrontos entre os 32 participantes do torneio também será nesta sexta-feira.