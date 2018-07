Libertad goleia Huracán na Argentina e encaminha vaga na Copa Sul-Americana

Sem a presença de clubes brasileiros nesta semana de jogos, a rodada de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana teve um resultado surpreendente nesta terça-feira. Mesmo jogando em Buenos Aires, na Argentina, o Libertad, do Paraguai, não tomou conhecimento do Huracán e goleou por 5 a 1, encaminhando a sua vaga nas oitavas de final da competição continental.

O duelo da volta, no estádio Nicolás Leoz, em Assunção, está marcado para o dia 1.º de agosto, e o Libertad terá a confortável vantagem de poder perder por até três gols de diferença ou por 4 a 0 para se classificar. Nas oitavas de final, o adversário será o vencedor do confronto entre Fuerza Amarilla, do Equador, e Independiente Santa Fe, da Colômbia.

Também jogando como visitante, o Atlético Tucumán, da Argentina, mostrou raça ao conseguir a vitória de virada sobre o Oriente Petrolero por 3 a 2, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A volta será em 1.º de agosto, em Tucumán, e quem passar enfrentará nas oitavas de final o ganhador do duelo entre Independiente, da Argentina, e Deportes Iquique, do Chile.

Por fim, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, o Cerro Porteño também foi bravo ao derrotar de virada o Boston River, do Uruguai, por 2 a 1. A volta, em Montevidéu, será no próximo dia 26 e o vencedor deste confronto encarará nas oitavas de final o classificado de Deportivo Cali e Junior Barranquilla, ambos da Colômbia.