Libertad marca no fim e arranca empate contra o Once Caldas

BOGOTÁ - Com um gol aos 49 minutos do segundo tempo, o paraguaio Libertad arrancou um empate por 1 a 1 contra o Once Caldas, em partida disputada na Colômbia e válida pelo Grupo 1 da Copa Libertadores.

O time colombiano saiu na frente com Dayro Moreno, aos 28 minutos do primeiro tempo. O empate do Libertad aconteceu somente aos 49 da etapa final, com gol de Víctor Ayala.

O Libertad, que jogou suas duas partidas até aqui como visitante, chegou a quatro pontos, na vice-liderança do grupo, onde o peruano Universidad San Martín já soma seis. O Once Caldas, por sua vez, tem apenas um, à frente somente do San Luis (MEX), que ainda está zerado.