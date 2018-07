Libertad se classifica e Lanús está fora da Libertadores

O Libertad confirmou na noite desta quinta-feira o seu favoritismo no Grupo 4 da Copa Libertadores. Em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, o time paraguaio encerrou sua boa campanha com a vitória por 2 a 1 sobre o lanterna Blooming, chegando a 12 pontos e garantindo a liderança da chave. O Lanús, por sua vez, apenas empatou em casa com o Universitario, por 0 a 0, e está eliminado.

Depois de conseguir uma boa arrancada, o Libertad chegou à última rodada da fase de grupos precisando de uma vitória e vindo de dois empates em casa. Mesmo invicta na chave, a equipe paraguaia levou um susto aos 27 minutos de jogo. O Blooming, que somava apenas um ponto, abriu o placar com o gol de Hurtado, colocando pressão sobre os visitantes.

Mas a reação do Libertad se iniciou ainda no primeiro tempo. Aos 39, Roman empatou de cabeça. A virada veio logo aos sete minutos da segunda etapa. Velázquez chutou, o goleiro do Blooming deu rebote e Gamarra marcou o gol da classificação.

Enquanto o Libertad fez a sua parte, o Lanús decepcionou a sua torcida. Jogando em casa, o time argentino precisava da vitória para se garantir nas oitavas de final. No entanto, o peruano Universitario dificultou as coisas para os anfitriões e segurou o empate sem gols. Com isso, tem boas chances de classificação, mas ainda espera por outros resultados.

A igualdade na Argentina deixou o Universitario com dez pontos no Grupo 4, pontuação que deve ser suficiente para avançar como um dos seis melhores segundos colocados. Já o Lanús, que ao final da partida ainda provocou uma confusão generalizada no gramado, chegou a apenas oito pontos e terminou em terceiro na chave.