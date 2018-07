Libertad vence e se isola na liderança de grupo do Vasco

MONTEVIDÉU - O Libertad venceu o Nacional por 2 a 1, fora de casa, em Montevidéu, em jogo encerrado no final da noite desta quinta-feira, e assumiu a liderança isolada do Grupo 5 da Copa Libertadores. O time paraguaio chegou aos seis pontos e ficou três à frente da equipe uruguaia, que na estreia na competição continental derrotou o Vasco, também pelo placar de 2 a 1, no último dia 8, em São Januário.

O time vascaíno volta a jogar pela Libertadores no próximo dia 6 de março, quando enfrentará o Alianza Lima, novamente em São Januário, no confronto que fechará a segunda rodada desta chave. A equipe carioca está empatada com o rival peruano na lanterna, sem nenhum ponto até aqui, sendo que na estreia o clube do Peru foi goleado por 4 a 1 pelo Libertad, em Assunção.

Na noite da última quinta-feira, o Nacional saiu na frente com um gol do argentino Marcos Aguirre, aos 19 minutos do primeiro tempo, mas Miguel Samudio e Mauro Caballero decretaram a virada na etapa final ao marcarem aos 13 e 18 minutos, respectivamente.

Em outro confronto disputado na noite de quinta pela Libertadores, o Godoy Cruz venceu o Peñarol por 1 a 0, em Mendoza, na Argentina, e ficou empatado com o Atlético Nacional, da Colômbia, na liderança do Grupo 8 da competição. Na estreia desta chave, a equipe colombiana bateu o Universidad de Chile por 2 a 0, em casa.

Villar, aos 7 minutos do segundo tempo, marcou o único gol do duelo que fechou a primeira rodada do Grupo 8, que tem o Peñarol, atual vice-campeão, e Universidad de Chile empatados na última posição, sem nenhum ponto.