Libertad x Grêmio: onde assistir ao vivo pela TV e online ao jogo

Em busca da classificação, o Grêmio vai até o Paraguai enfrentar o Libertad, nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Defensores Del Chaco, pela quinta rodada do Grupo H da Copa Libertadores da América. Se o time de Renato Gaúcho não vencer, corre o risco de ser eliminado da competição na quarta-feira.

Onde assistir ao vivo Libertad x Grêmio?

O duelo será transmitido pelo canal Fox Sports e também pelo aplicativo Fox Play . O Estado fará minuto a minuto do jogo .

Campeão gaúcho, o Grêmio deixa de lado as festividades pelo título conquistado sobre o rival Inter e entra em campo para um jogo decisivo. A equipe tricolor ocupa a terceira colocação do Grupo H, com quatro pontos, enquanto o Libertad lidera com 12, a Universidad Católica aparece em segundo, com seis, e o Rosário Central é o quarto, com um.

Rosário Central e Católica se enfrentam na quarta-feira. Se o Grêmio não vencer o Libertad, ficará com quatro (em caso de derrota) ou cinco (se empatar. Caso a Católica derrote o Rosário, na Argentina, já chegará aos seis pontos, faltando uma rodada para o término da fase de grupos. Assim, o time de Renato Gaúcho já não teria mais chances de brigar por classificação.

O Libertad vive uma situação bem mais confortável. Com a classificação assegurada, precisa apenas de um empate para garantir a liderança do grupo. No Campeonato Paraguaio, a equipe vem de vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, resultado que o deixou na terceira colocação do torneio, com 31 pontos, nove atrás do líder Olímpia.

