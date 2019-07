Libertad x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e local do jogo

Com boa vantagem após o primeiro jogo, o Grêmio enfrenta o Libertad-PAR nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Defensores Del Chaco, no Paraguai, para confirmar sua classificação nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Libertad x Grêmio terá transmissão pelo Facebook da Conmebol e o Estado vai fazer tempo real da partida.

A equipe gaúcha entra em campo com uma boa vantagem após vencer em casa por 2 a 0. Com o resultado, o time de Renato Gaúcho pode até perder por um gol de diferença que está classificado. Se perder por 2 a 0, a decisão irá para os pênaltis. Caso seja derrotado por dois gols de diferença, mas faça gol, também estará classificado, por ter marcado mais gols fora de casa.

O time gaúcho empatou na segunda-feira por 0 a 0 com o CSA, em jogo que foi a campo com uma formação mista, justamente para se poupar visando a partida desta quinta.

O Libertad está no início do Torneio Clausura. Foram três jogos e três vitórias. A última delas foi por 1 a 0 sobre o Sol de América.