Jogos das oitavas de final da Libertadores têm datas e horários definidos

Um dia depois da realização do sorteio dos confrontos das oitavas de final e do resto do chaveamento da Copa Libertadores, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) revelou nesta terça-feira a tabela da competição, que será retomada na segunda metade de julho, pouco depois da realização da Copa América no Brasil. O Cruzeiro será o primeiro time brasileiro a entrar em campo.

De acordo com a entidade, River Plate e Cruzeiro abrirão as oitavas de final da Libertadores no dia 23 de julho, uma terça-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. No mesmo dia, às 21h30, o Palmeiras fará o primeiro duelo contra Godoy Cruz, no estádio Malvinas Argentinas, na cidade de Mendoza.

Outros três clubes brasileiros entrarão em campo no dia seguinte. Às 19h15, o Internacional jogará contra o Nacional, no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai. Mais tarde, às 21h30, Flamengo e Athletico-PR iniciarão os seus duelos contra Emelec e Boca Juniors, respectivamente. Os cariocas jogarão no estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador, enquanto que os paranaenses estarão em casa na Arena da Baixada, em Curitiba.

O último time do Brasil a entrar em campo na rodada de ida das oitavas de final será o Grêmio. No jogo único do dia 25 de julho, uma quinta-feira, o Grêmio receberá o Libertad, do Paraguai, às 21h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

A rodada de volta, na semana seguinte, de 30 de julho a 1.º de agosto, terá a mesma configuração de datas e horários.

Confira a tabela das oitavas de final da Libertadores:

RODADA DE IDA

23/07 (terça-feira)

19h15 River Plate x Cruzeiro

21h30 LDU x Olimpia

21h30 Godoy Cruz x Palmeiras

24/07 (quarta-feira)

19h15 Nacional-URU x Internacional

19h15 San Lorenzo x Cerro Porteño

21h30 Athletico-PR x Boca Juniors

21h30 Emelec x Flamengo

25/07 (quinta-feira)

21h30 Grêmio x Libertad

RODADA DE VOLTA

30/07 (terça-feira)

19h15 Cruzeiro x River Plate

21h30 Olimpia x LDU

21h30 Palmeiras x Godoy Cruz

31/07 (quarta-feira)

19h15 Internacional x Nacional-URU

19h15 Cerro Porteño x San Lorenzo

21h30 Boca Juniors x Athletico-PR

21h30 Flamengo x Emelec

01/08 (quinta-feira)

21h30 Libertad x Grêmio