Libertadores 2020: grupos, tabela, onde assistir, premiação e mais informações

A Copa Libertadores de 2020 teve início no dia 21 de janeiro, mas os brasileiros só vão estrear nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro. Corinthians e Internacional vão disputar a fase preliminar, enquanto Flamengo, São Paulo, Santos, Grêmio, Inter e Athletico Paranaense já estão na fase de grupos.

O Estado destaca as principais informações da competição e quais os times que tentam superar o atual campeão Flamengo. A decisão será realizada no estádio do Maracanã. Confira a tabela completa da Libertadores.

Quais são os grupos da Libertadores?

Grupo A: Flamengo, Independiente del Valle-EQU, Junior Barranquilla-COL e Time da pré-Libertadores

Flamengo, Independiente del Valle-EQU, Junior Barranquilla-COL e Time da pré-Libertadores Grupo B: Bolívar-BOL, Palmeiras, Tigre-ARG e Time da pré-Libertadores

Bolívar-BOL, Palmeiras, Tigre-ARG e Time da pré-Libertadores Grupo C : Athletico-PR, Colo-Colo-CHI, Jorge Wilstermann-BOL e Peñarol-URU

: Athletico-PR, Colo-Colo-CHI, Jorge Wilstermann-BOL e Peñarol-URU Grupo D: Binacional-PER, LDU-EQU, River Plate-ARG e São Paulo

Binacional-PER, LDU-EQU, River Plate-ARG e São Paulo Grupo E: América de Cali-COL, Grêmio, Universidad Católica-CHI e Time da pré-Libertadores

América de Cali-COL, Grêmio, Universidad Católica-CHI e Time da pré-Libertadores Grupo F : Alianza Lima-PER, Estudiantes de Mérida-VEN, Nacional-URU e Racing-ARG

: Alianza Lima-PER, Estudiantes de Mérida-VEN, Nacional-URU e Racing-ARG Grupo G: Defensa y Justicia-ARG, Delfín-EQU, Olímpia-PAR e Santos

Defensa y Justicia-ARG, Delfín-EQU, Olímpia-PAR e Santos Grupo H: Boca Juniors-ARG, Caracas-VEN, Libertad-PAR e Time da pré-Libertadores

Onde assistir a Libertadores?

A competição terá transmissão nos canais SporTV, Fox Sports, TV Globo e no Facebook da Conmebol.

Premiação

O prêmio ao campeão é de US$ 15 milhões (R$ 63,7 milhões). No total, o time vencedor da competição pode receber até US$ 22,5 milhões (R$ 95,5 milhões) contando as fases anteriores. Confira os valores da premiação.

Quando começa a Libertadores 2020?

A primeira fase foi disputada entre os dias 21 e 29 de janeiro. A segunda fase, quando os brasileiros começam a participar, inicia no dia 4 de fevereiro e vai até 13 de fevereiro. Em seguida, será realizada a terceira fase e a fase de grupos tem início no dia 3 de março e vai até 7 de maio. Em seguida, tem início as fases mata-mata até o dia 21 de novembro, quando a decisão será realizada em jogo único, no estádio do Maracanã.

Qual é o maior campeão da Libertadores?

O Independiente, da Argentina, é o maior campeão da competição, com sete títulos. O Flamengo é o atual campeão. Confira a lista de campeões da Libertadores.

Quais times brasileiros estão na Libertadores?

São oito times na competição neste ano. Corinthians e Inter estão na fase preliminar, na pré-Libertadores, enquanto Flamengo, Grêmio, São Paulo, Santos, Atlético-PR e Palmeiras.