Saiba qual o caminho do Flamengo na Libertadores

Campeão da Libertadores, o Flamengo conheceu nesta terça-feira seus adversários na busca pelo segundo título consecutivo da competição, o terceiro no total. Em sorteio realizado na sede da Conmebol, a equipe rubro-negro ficou no Grupo A e precisará aguardar a fase preliminar para conhecer todos seus rivais.

Qual o grupo do Flamengo na Libertadores?

O destaque fica para o fato do Flamengo enfrentar o atual campeão da Copa Sul-Americana, o Independiente Del Vale, do Equador. Outro adversário certo é o Junior de Barranquilla, da Colômbia.

O terceiro adversário será o Carabobo-VEN, Universitário-PER, Cerro Porteño-PAR, Progreso-URU, Barcelona-EQU ou o Sporting Cristal. A ordem e a data dos confrontos ainda serão definidos e anunciados pela Conmebol.

Enquanto isso, o Flamengo está na briga pelo título no Mundial de Clubes. Nesta terça, pouco antes do sorteio, a equipe de Jorge Jesus derrotou o Al Hilal por 3 a 2, no Catar, e garantiu a vaga na decisão da competição. O adversário será o vencedor de Monterrey x México, que jogam nesta quarta-feira.