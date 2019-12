Libertadores 2020: veja os potes e como será o sorteio dos grupos 

O caminho para o título da Copa Libertadores de 2020 começa nesta terça-feira com o sorteio dos confrontos das duas primeiras fases e dos grupos. Nesta edição, o Brasil estará representado por oito times: Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Inter, Corinthians e Athletico-PR. O sorteio organizado pela Conmebol será na cidade de Luque, no Paraguai e tem início às 21h (horário de Brasília). É possível assistir ao sorteio da Libertadores no Fox Sports, DAZN e no Facebook da Copa Libertadores.

Já são conhecidos 43 dos 47 times que irão disputar a Libertadores. Resta definir alguns representantes no Chile e na Bolívia, países em que os torneios vão ser disputados até os últimos dias de dezembro. A Conmebol usa seu ranking para definir os potes com os times participantes e a lista atualizada será divulgada nesta segunda-feira, dia 15.

Como algumas equipes ainda não estão definidas, não é possível afirmar com 100% de certeza a posição de todos os times, mas alguns casos já são sabidos. Por exemplo, dos seis times classificados para a fase de grupos, o Brasil terá três como cabeças de chave: Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Como times do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos, é certo que São Paulo, Santos e Athletico-PR ficarão em outras chaves.

Lembrando que os grupos serão formados com um time de cada pote. Não é permitido que equipes do mesmo país fiquem no mesmo grupo, exceto se um deles ter se classificado pela segunda fase. Na primeira e segunda fase, serão dois jogos em mata-mata de times do Pote 1 x Pote 2. Confira os prováveis potes do sorteio e informações das outras fases anteriores.

POTES DA LIBERTADORES

POTE 1:

Flamengo

Boca Juniors-ARG

Grêmio

Nacional-URU

Peñarol-URU

Palmeiras

Olímpia-PAR

River Plate-ARG

POTE 2

Independiente Del Valle-EQU

São Paulo

Colo Colo-CHI

Libertad-PAR

Bolívar-BOL

Racing-ARG

Santos

Universidad Católica-CHI ou Bolívia 2

POTE 3

América de Cali-COL

Athletico-PR

Junior-COL

Alianza Lima-PER

Caracas-VEN

Delfín-EQU

Universidad Católica-CHI, Tigre-ARG ou Bolívia 2

LDU-EQU, Estudiantes Mérica-VEN ou Bolívia 2

POTE 4

Binacional-PER

Defensa y Justicia-ARG

Central Córdoba-ARG, Estudiantes Mérida ou Bolívia 2

Tigre-ARG, Estudiantes de Mérida-VEN ou Bolívia 2

Classificado da segunda fase

Classificado da segunda fase

Classificado da segunda fase

Classificado da segunda fase

POTE DA SEGUNDA FASE

POTE 1

Cerro Porteño-PAR

Internacional

Corinthians

Sporting Cristal-PER

Deportivo Táchira-VEN

Atlético Tucumán-ARG

Tolima-COL, Chile 4 ou Bolívia 3

Palestino-CHI, Chile 4 ou Bolívia 3

POTE 2

Tolima-COL, Chile 4 ou Bolívia 3

Palestino-CHI, Chile 4 ou Bolívia 3

Independiente Medellín-COL

Macará-EQU

Cerro Largo-URU

Time da 1ª fase

Time da 1ª fase

Time da 1ª fase

POTE DA PRIMEIRA FASE

POTE 1

Barcelona-EQU

Guaraní-PAR

Universitário-PER ou Bolívia 4

POTE 2