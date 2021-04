Libertadores 2021: grupos, tabela, onde assistir, premiação e mais informações

Após três fases preliminares, a Copa Libertadores da América de 2021 começa nesta terça-feira uma nova etapa. A fase de grupos tem início com a presença de 32 times de dez países. Todos estão atrás do objetivo de ganhar a taça mais cobiçada da América do Sul e ainda embolsar valores elevados em premiação. Após dois títulos consecutivos nos últimos anos com Flamengo e Palmeiras, o futebol brasileiro continua como um dos favoritos a ficar com o troféu.

O Estadão destaca as principais informações da competição sul-americana e quais os times que tentam superar o atual campeão, o Palmeiras. O torneio será disputado neste início de fase de grupos sem a presença de público, para evitar o contágio do novo coronavírus. A decisão será em jogo único, em local ainda a ser definido. Confira a tabela completa da Libertadores 2021.

Leia Também Tabela da Copa Libertadores 2021

Quais são os grupos da Libertadores?

Grupo A: Palmeiras, Defensa Y Justicia/ARG, Universitario/PER, Independiente del Valle/EQU

Palmeiras, Defensa Y Justicia/ARG, Universitario/PER, Independiente del Valle/EQU Grupo B: Olimpia/PAR, Internacional, Deportivo Táchira/VEN, Always Ready/BOL

Olimpia/PAR, Internacional, Deportivo Táchira/VEN, Always Ready/BOL Grupo C: Boca Juniors/ARG, Barcelona/EQU, The Strongest/BOL, Santos

Boca Juniors/ARG, Barcelona/EQU, The Strongest/BOL, Santos Grupo D: River Plate/ARG, Santa Fe/COL, Fluminense, Atlético Junior/COL

River Plate/ARG, Santa Fe/COL, Fluminense, Atlético Junior/COL Grupo E: São Paulo, Racing/ARG, Sporting Cristal/PER, Rentistas/URU

São Paulo, Racing/ARG, Sporting Cristal/PER, Rentistas/URU Grupo F: Nacional/URU, Universidad Católica/CHI, Argentinos Juniors/ARG, Atlético Nacional/COL

Nacional/URU, Universidad Católica/CHI, Argentinos Juniors/ARG, Atlético Nacional/COL Grupo G: Flamengo, LDU Quito/EQU, Vélez Sarsfield/ARG, Unión La Calera/CHI

Flamengo, LDU Quito/EQU, Vélez Sarsfield/ARG, Unión La Calera/CHI Grupo H: Cerro Porteño/PAR, Atlético-MG, América de Cali/COL, Deportivo La Guaira/VEN

Como assistir a Copa Libertadores da América 2020?

O torneio será exibido no Brasil pelo SBT na TV aberta. Já na TV fechada, os jogos serão transmitidos no canal Fox Sports. Ainda há a opção via streaming para o Facebook. Alguns jogos serão exclusivos da plataforma Conmebol TV, serviço de pay-per-view disponível para as operadoras Sky ou Claro.

Valores de premiação

A competição vai distribuir R$ 1,6 bilhão em prêmios. As recompensas são fracionadas de acordo com a etapa avançada no torneio. Assim, um time que sair da fase de grupos e chegar ao título, vai fechar a temporada com cerca de R$ 113 milhões embolsados.

Campeão - US$ 15 milhões (R$ 83,2 milhões)

Vice-campeão - US$ 6 milhões (R$ 33,2 milhões)

Semifinal - US$ 2 milhões (R$ 11 milhões)

Quartas de final - US$ 1,5 milhão (R$ 8,3 milhões)

Oitavas de final - US$ 1,05 milhão (R$ 5,8 milhões)

Grupos - US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) por mando de campo

Fase preliminar 3 - US$ 550 mil (R$ 3 milhões)

Fase preliminar 2 - US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões)

Fase preliminar 1 - U$ 350 mil (R$ 1,9 milhão)

Quem é o maior campeão da Libertadores?

O Independiente, da Argentina, é o maior campeão da competição, com sete títulos. O Palmeiras é o atual campeão. Bateu o Santos na decisão da edição passada no Maracanã.

Quais times brasileiros estão na Libertadores?

A fase de grupos da competição tem a presença de sete brasileiros: Palmeiras, Inter, Santos, São Paulo, Fluminense, Flamengo e Atlético-MG. O Grêmio também disputou o torneio, mas foi eliminado na fase prévia.

Por que a Copa Libertadores da América tem esse nome?

A denominação da competição se dá em homenagem aos líderes dos movimentos de independência dos países que disputam a competição. Entre 1960 e 65, o torneio se chamava Copa dos Campeões da América.

Quando foi disputada a primeira Libertadores?

A primeira edição, ainda como Copa dos Campeões, aconteceu em 1960 e contou com a participação de seis equipes: Bahia (Brasil), Jorge Wilstermann (Bolívia), Millonarios (Colômbia), Olímpia (Paraguai), Peñarol (Uruguai), San Lorenzo (Argentina) e Universidad do Chile. Esses clubes disputaram a competição por terem sido campeões nacionais no ano anterior.

Quais times brasileiros foram campeões da competição?

Nove clubes do Brasil já tiveram a honra de levantar a taça de melhor da América. São eles:

São Paulo: 3 (1992, 1993 e 2005)

Grêmio: 3 (1983, 1995 e 2017)

Santos: 3 (1962, 1963 e 2011)

Cruzeiro: 2 (1976 e 1997)

Flamengo: 2 (1981 e 2019)

Palmeiras: 1 (1999 e 2020)

Internacional: 2 (2006 e 2010)

Corinthians: 1 (2012)

Atlético-MG: 1 (2013)

Vasco: 1 (1998)

Quem é o maior artilheiro da Libertadores?

Embora a competição seja dominada por brasileiros e argentinos, o jogador com mais gols pela competição é o equatoriano Alberto Spencer, que defendeu Peñarol-URU e Barcelona-EQU na década de 70 e fez incríveis 54 gols. Confira a lista dos cinco maiores artilheiros e por quais times ele marcou os gols:

Alberto Spencer-EQU (Penãrol-URU (48) e Barcelona-EQU (6)): 54

Fernando Morena- URU (Peñarol-URU (37)): 37

Pedro Rocha- URU (Peñarol- URU (25), São Paulo (10) e Palmeiras (1)): 36

Daniel Onega- ARG (River Plate- ARG (31)): 31

Julio Morales-URU (Nacional-URU (30)): 30

Quem é o maior artilheiro brasileiro da Libertadores?

O jogador brasileiro que mais fez gols em jogos pela Copa Libertadores é o atacante Luizão, que balançou as redes 29 vezes. Foram oito gols pelo Vasco, 15 pelo Corinthians, um pelo Grêmio e cinco pelo São Paulo.