Libertadores 2022 conhece todos os seus 47 clubes classificados; confira os times de cada fase

Os 47 clubes que disputarão a próxima edição da Copa Libertadores já estão definidos. Com o encerramento de mais uma fase do Campeonato Colombiano, as duas vagas restantes foram preenchidas. Entre os clubes brasileiros, Palmeiras (atual campeão), Atlético-MG, Flamengo, Athletico-PR, Fortaleza, Corinthians, Red Bull Bragantino estão classificados para a fase de grupos. A competição terá início no dia 23 de fevereiro, com a final prevista para o dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador.

Nesta quinta-feira, a Conmebol promete divulgar seu ranking atualizado após a temporada 2021, somando o desempenho dos clubes na Copa Libertadores e na Sul-Americana. O ranking definirá a divisão dos clubes em potes para os sorteios. Os confrontos das fases prévias da Libertadores já serão conhecidos na segunda-feira, dia 20 de dezembro, e três campeões poderão cruzar os caminhos de América-MG e Fluminense: Estudiantes de La Plata, Olímpia e Atlético Nacional.

O sorteio que definirá os grupos da Libertadores será realizado somente em 23 de março, após a conclusão das fases prévias do torneio continental. Na mesma data serão conhecidos os grupos da Copa Sul-Americana.

Confira os classificados para a Libertadores da América

Primeira fase

Seis equipes se enfrentam em duelos mata-mata: Bolívar (Bolívia), Barcelona (Equador), Olímpia (Paraguai), Universidad César Vallejo (Peru), Montevideo City Torque (Uruguai) e Deportivo Lara (Venezuela).

Segunda fase

Na segunda etapa da fase prévia da Libertadores, os três classificados da fase anterior se juntam às seguintes equipes: Estudiantes (Argentina), The Strongest (Bolívia), Fluminense, América-MG (Brasil), Audax Italiano, Everton (Chile), Atlético Nacional (Colômbia), Universidad Católica (Equador), Guaraní (Paraguai), Universitário (Peru), Plaza Colonia (Uruguai) e Monagas (Venezuela).

Após a realização dos confrontos, oito equipes avançam para a terceira fase, em que serão feitos novos duelos mata-mata para determinar as últimas quatro equipes da fase de grupos. Os colombianos Deportivo Cali e Millonarios já estão classificados para o torneio, mas ainda resta definir em que fase ingressarão.

Fase de grupos

Na fase de grupos, as equipes serão divididas em oito grupos com quatro equipes em casa. As duas melhores avançam às oitavas de final. Veja os classificados de cada país: