Libertadores: América-MG abre 3ª fase na terça-feira e Fluminense joga na quarta

A Conmebol divulgou na tarde desta sexta-feira as datas e horários da terceira fase da Copa Libertadores da América. O primeiro brasileiro a entrar em campo será o América-MG. Após obter uma classificação épica diante do Guaraní, no Paraguai, o clube mineiro decidirá sua vaga na fase de grupos contra o Barcelona de Guayaquil, começando na terça-feira, em Belo, Horizonte. O Fluminense joga no dia seguinte, diante do Olimpia, no Rio.

Na próxima terça-feira, às 21h30, o América receberá na Arena Independência o Barcelona. O duelo de volta acontecerá no dia 15 de março, às 21h30, no estádio Monumental. O clube mineiro buscará uma vaga inédita na fase de grupos, enquanto o time equatoriano tem como objetivo voltar à final, o que não acontece desde 1998, quando ficou com o vice-campeonato.

Na quarta-feira, às 21h30, será a vez do Fluminense entrar em campo por uma vaga na fase de grupos. O adversário do time carioca é o Olimpia, tricampeão da Libertadores. O jogo de ida será no Nilton Santos, já que o Maracanã vem passando por reforma no gramado.

Já o jogo que definirá a vida do Fluminense na competição será no dia 16 de março, às 21h30, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A equipe tricolor seguirá lutando pelo título inédito da competição. Em 2008 chegou na final, mas acabou sendo derrotada pela LDU.

Ainda na quarta-feira (9), o Everton desafiará o Estudiantes, que decidirá em casa no dia 16 de março. Na quinta (10), Universidad Católica e The Strongest fazem o último confronto da rodada de ida. A dupla também fecha a volta, no dia 17 de março, no Hernando Siles.

Confira os jogos da terceira fase da Libertadores:

IDA

08/03 (Terça-feira)

21h30

América-MG x Barcelona - Arena Independência

09/03 (Quarta-feira)

19h15

Everton x Estudiantes - Estádio Sausalito

21h30

Fluminense x Olimpia - Nilton Santos

10/03 (Quinta-feira)

Universidad Católica x The Strongest - Olímpico Atahualpa

VOLTA

15/03 (Terça-feira)

21h30

Barcelona x América-MG - Estádio Monumental

16/03 (Quarta-feira)

19h15

Everton x Estudiantes - Estádio J.L. Hirschi

21h30

Olimpia x Fluminense - Defensores del Chaco

17/03 (Quinta-feira)

21h30

The Strongest x Universidad Católica - Hernando Siles