Libertadores divulga tabela e Grêmio será o 1º a estrear na fase de grupos

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira a tabela da Copa Libertadores do próximo ano. E o atual campeão Grêmio será o primeiro brasileiro a entrar em campo na fase de grupos. O time gaúcho estreará no dia 27 de fevereiro, assim como o Cruzeiro. Corinthians e Flamengo jogarão no dia seguinte. Palmeiras e Santos vão estrear somente no dia 1º de março.

O Grêmio iniciará sua busca pelo bicampeonato fora de casa. No dia 27, às 19h15 (horário local) vai visitar o Defensor Sporting, no Uruguai, pelo Grupo 1. O time gaúcho fará a primeira partida em Porto Alegre somente no dia 4 de abril, contra o Monagas, da Venezuela.

No mesmo dia da estreia do Grêmio, mas às 21h30, o Cruzeiro também estreará longe da torcida, contra o Racing, na Argentina. E, também como a equipe gaúcha, o time mineiro jogará o primeiro duelo em casa no dia 4 de abril, contra o rival ainda não definido do Grupo 5.

O Corinthians será o primeiro paulista a estrear. No dia 28 de fevereiro, vai encarar o Millonarios, na Colômbia, às 19h45, pelo Grupo 7. A estreia no Itaquerão será duas semanas depois, em 14 de março, contra o Deportivo Lara, da Venezuela, às 21h45.

Estreando também no dia 28, o Flamengo começará atuando como mandante. E o primeiro adversário será o tradicional River Plate às 21h45. Seu segundo confronto será contra o Emelec, no Equador, no dia 14 de março, pelo Grupo 4.

Já o Santos começará sua trajetória na Libertadores no dia 1º de março, às 19h15, contra o peruano Real Garcilaso, fora de casa, pelo Grupo 6. A primeira partida em casa será no dia 15 contra um adversário da chave ainda não definido.

O Palmeiras, por sua vez, ainda não sabe quem será seu rival de estreia. A primeira partida será fora de casa e justamente contra o adversário ainda não definido do Grupo 8. Por isso, somente a data está marcada - 1º de março -, mas o horário segue indefinido. A estreia em casa será apenas no dia 3 de abril, contra o Alianza Lima, do Peru, às 21h30.

Antes dos seis times brasileiros garantidos diretamente na fase de grupos, entrarão em campo Vasco e Chapecoense, que vão precisar disputar a fase preliminar. Ambos estrearão no dia 31 de janeiro. Em casa, o time catarinense enfrentará o Nacional, do Uruguai. Fora de casa, o time carioca vai encarar o chileno Universidad de Concepción.

As duas partidas da volta serão no dia 7 de fevereiro. Se vencerem os confrontos, os dois times brasileiros ainda terão que passar por mais uma disputa de ida e volta, em outra etapa preliminar, para buscar a vaga na fase de grupos.