Libertadores é objetivo do Flu na temporada, diz Bruno

O elenco do Fluminense voltou aos treinos na última segunda-feira, depois de duas semanas de recesso durante o período de disputa da Copa do Mundo. A equipe se prepara para retornar às competições oficiais do segundo semestre, e já tem um objetivo definido. Segundo o lateral-direito Bruno, o planejamento é terminar entre os quatro primeiros no Campeonato Brasileiro e se classificar para a Libertadores de 2015, o que também pode ser alcançado com o título na Copa do Brasil.

Depois de disputadas as nove primeiras rodadas, o Fluminense ocupa a segunda posição no Brasileirão, com 16 pontos, três a menos que o líder Cruzeiro. O próximo jogo da equipe no torneio será contra o Criciúma, dia 16 de julho, no interior catarinense.

Para Bruno, é importante que a equipe se empenhe nos treinamentos para estar bem preparada no segundo semestre. "Sabemos que a partir de agora será um jogo atrás do outro e todos nós teremos de estar bem condicionados. Este período de folga foi muito importante para recarregar as baterias, e cada um vai dar o melhor para que o time alcance o objetivo de ficar entre os quatro no Brasileiro", afirmou.

Nesta primeira semana de atividades após a volta, o elenco fará uma temporada de treinamentos em Macaé, no interior do Estado do Rio. Na visão de Bruno, essa preparação será fundamental para deixar o grupo mais unido para atingir os objetivos traçados. "Essa temporada de treinos será importante para nós buscarmos o foco novamente. Com todo o grupo junto, isso fica ainda mais fácil, pois todos se conhecem e a união ficará ainda maior", ressaltou o lateral.