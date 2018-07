Libertadores faz Inter mudar tabela do Gaúcho

PORTO ALEGRE - A classificação do Inter à fase preliminar da Copa Libertadores obrigou o clube colorado a pedir a alteração de dois de seus jogos doCampeonato Gaúcho, em duas ocasiões em que havia coincidência de datas com a competição continental. Com o calendário apertado, as alterações anunciadas nesta segunda-feira pela Federação Gaúcha de Futebol alteram inclusive o cronograma do estadual.

O Gauchão, que começaria no dia 21, terá sua primeira partida em 18 de janeiro, com o Inter abrindo a competição contra o Novo Hamburgo. O jogo, antecipado da quinta rodada, acontecerá às 22 horas, com mando do time do interior do Rio Grande do Sul.

Já com relação ao segundo jogo em que havia coincidência de datas, não houve muito o que a FGF pudesse fazer. A partida contra o Cerâmica, que seria no dia 25 de janeiro, mesmo dia do confronto de ida de pré-Libertadores, acontecerá no dia seguinte, 26, às 19h30. O palco será o mesmo: o Beira-Rio. O Inter, porém, deverá utilizar um time B no Gauchão.