Conmebol define data das estreias de Fluminense e América-MG na Libertadores

A Conmebol divulgou nesta terça-feira as datas dos jogos das primeira e segunda fases da Copa Libertadores de 2022. Ainda com adversário a definir (Millonarios ou Deportivo Cali, ambos da Colômbia), o Fluminense abrirá o confronto no dia 22 de fevereiro, uma terça-feira, fora de casa, e decidirá a vaga em casa no dia 1.º de março, terça de Carnaval. A entidade confirmou o estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, como mando de campo do time tricolor. O Maracanã estará fechado no período em razão da troca de gramado.

O Fluminense saberá quem será o seu adversário nesta quarta-feira, após a conclusão do Torneio Finalización, uma das duas edições do Campeonato Colombiano da temporada. Millonarios e Deportivo Cali já têm vaga garantida na Libertadores, mas ainda não está confirmado quem irá para as fases preliminares e quem entrará na de grupos.

Deportivo Cali e Deportes Tolima disputam o título. Se o time de Cali for campeão, assegurará a vaga diretamente na fase de grupos. Neste caso, o Millonarios se classificaria pela campanha no somatório geral e pegaria o Fluminense, já pela segunda fase da competição continental.

Caso o Deportes Tolima leve a taça, como também foi campeão do Torneio Apertura e possui a maior pontuação no somatório geral, seria aberta uma vaga na fase de grupos para o time seguinte com a melhor campanha, no caso o Millonarios. Neste cenário, o Deportivo Cali, como segundo maior pontuador, será o adversário do Fluminense.

O outro brasileiro na disputa é o América-MG, que abrirá em casa o seu confronto contra o Guaraní, do Paraguai. O jogo de ida, também pela segunda fase, será no dia 23 de fevereiro, uma quarta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte. A volta, uma semana depois, acontecerá no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.