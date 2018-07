Libertadores: Internacional promete pressionar Juan Aurich no Beira-Rio

PORTO ALEGRE - Depois de passar pelo Once Caldas na fase preliminar, o Inter estreia nesta quinta-feira no Grupo 1 da Libertadores. Em busca de seu terceiro título na história da competição - ganhou em 2006 e 2010 -, o time gaúcho vai enfrentar o Juan Aurich, do Peru, a partir das 20 horas, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, abrindo a disputa de uma chave que conta também com Santos e The Strongest (Bolívia).

O único desfalque do Inter é o lateral-direito Nei, que está se recuperando de uma artroscopia no joelho. Assim, o técnico Dorival Júnior deve improvisar um volante na posição: Elton ou Bolatti. No restante, o time será o considerado titular, inclusive com o atacante Dagoberto, que só jogou 11 minutos no empate por 2 a 2 contra o Once Caldas que garantiu a vaga na competição.

Mesmo com a derrota judicial na disputa com o São Paulo, o que pode obrigá-lo a voltar ao clube paulista, o meia-atacante Oscar está confirmado no time titular do Inter para o jogo desta quinta-feira. Enquanto os advogados do jogador ainda estudam a possibilidade de entrar com um recurso, é preciso esperar a publicação no Diário Oficial para que a sentença seja cumprida.

Assim, com praticamente força máxima, a expectativa do treinador e dos jogadores é usar o fator local para pressionar o Juan Aurich, marcando o time peruano em seu próprio campo para forçá-lo ao erro e recuperar a bola ainda no ataque, pelo menos durante o primeiro tempo. O modelo para o Inter nesta quinta-feira, segundo Dorival Júnior, é ser uma equipe "competitiva, forte e agressiva".