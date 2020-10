Libertadores: onde assistir e como será o sorteio das oitavas de final

A sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores está chegando ao fim e na sexta-feira, a partir das 12h (horário de Brasília), a Conmebol sorteio os confrontos das oitavas de final da competição. Também serão conhecidos os chaveamentos das próximas fases. Dos brasileiros, apenas o São Paulo foi eliminado. Palmeiras, Santos, Grêmio, Athletico-PR e Flamengo estão classificados e o Inter busca a vaga nesta quinta.

Por enquanto, dos 16 clubes que continuam na competição, 13 já são conhecidos. As últimas três vagas serão definidas em partidas que acontecem nesta quarta-feira e quinta-feira. Veja a tabela da Libertadores.

COMO SERÁ O SORTEIO?

Os primeiros colocados de cada grupo (oito times) ficarão no pote 1 e as outras oito agremiações ficarão no pote 2. Será sorteado um time de cada pote e a equipe que passou como líder do seu grupo é quem terá a vantagem de decidir em casa. Não há restrição de times do mesmo país. Ou seja, clubes brasileiros podem se enfrentar já nas oitavas.

ONDE ASSISTIR AO SORTEIO DA LIBERTADORES

O sorteio terá transmissão ao vivo pela Fox Sports, pela Conmebol TV e pelo Facebook Watch da Copa Libertadores.

QUAIS SÃO OS POTES

Pote 1 tem, por enquanto, quatro times:

Jorge Wilstermann-BOL (Grupo C)

River Plate-ARG (Grupo D)

Santos (Grupo G)

Boca Juniors-ARG (Grupo H)

O pote 2 tem outras três equipes:

Athletico-PR (Grupo C)

LDU-EQU (Grupo D)

Delfín-EQU (Grupo G)

Os demais times serão conhecidos na rodada de quarta e quinta-feira. Já é certo, porém, que Flamengo, Palmeiras, Guaraní-PAR, Grêmio, Racing-ARG e Nacional-URU estão classificados. Resta saber se passarão como primeiro ou segundo.

DATA DAS OITAVAS

Os jogos de ida das oitavas de final serão entre os dias 24 e 26 de novembro e os da volta ocorrerão entre 1 e 3 de dezembro.

DATA DAS QUARTAS

A ida será entre 8 e 10 de dezembro e a volta entre 15 e 17 do mesmo mês.

DATA DAS SEMIFINAIS

Os jogos serão disputados apenas em 2021. A ida nos dias 5 e 6 de janeiro e a volta em 12 e 13.

QUANDO É A FINAL DA LIBERTADORES?

A decisão será realizada em jogo único e ainda não tem uma data certa, mas ocorrerá entre 20 e 30 de janeiro. A partida será no Maracanã, no Rio de Janeiro.