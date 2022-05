Libertadores: Palmeiras enfrenta Cerro e Corinthians duela com Boca nas oitavas; veja sorteio

A Copa Libertadores da América teve sorteadas nesta sexta-feira os confrontos das oitavas de final com uma grande preocupação com os casos de racismo no futebol. Atual campeão, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño, enquanto o Corinthians volta a duelar com o Boca Juniors. Serão jogos de ida e volta. Os outros jogos definidos foram: Libertad-PAR x Athletico-PR, Flamengo x Tolima-COL, River Plate-ARG x Vélez-ARG, Atlético-MG x Emelec-EQU, Colón-ARG x Talleres-ARG e Estudiantes-ARG x Fortaleza.

Há possibilidade de haver três confrontos brasileiros nas quartas de final: Palmeiras x Atlético-MG, Flamengo x Corinthians e Athletico-PR x Fortaleza. Basta os clubes passarem adiante. A Conmebol também definiu o caminho das equipes até a grande decisão. As partidas das oitavas serão disputadas entre 29 de junho e 6 de julho, mas as datas e os horários ainda não foram definidos. Os vencedores de cada grupo terão o privilégio de decidir a fase de oitavas como mandantes diante dos vice-líderes das chaves. Dono da melhor campanha, o Palmeiras vai definir no Allianz Parque todos os duelos até a semifinal. O sorteio mostrou o chaveamento até a decisão, que será disputada em Guayaquil, no Equador, em jogo único.

Leia Também Real Madrid x Liverpool: os caminhos para a vitória na final da Liga dos Campeões

Os times brasileiros se esforçam para manter o domínio no futebol sul-americano, a exemplo das três últimas edições da Libertadores, vencidas por Flamengo (2019) e Palmeiras (2020 e 21). Mas os clubes argentinos levantaram 25 vezes o troféu da competição, quatro a mais que o Brasil. Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, Athletico-PR, Corinthians e Fortaleza podem trazer a taça mais uma vez para o País.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, fez um pronunciamento gravado condenando os casos de racismo praticados por torcedores em jogos das competições na América do Sul - foram oito casos contra brasileiros, o último deles na partida do Ceará. A entidade anunciou recentemente uma mudança no seu código disciplinar para endurecer as penas nos casos de discriminação. Todos os episódios serão investigados.

"O futebol nos aproxima, nos une. Um dos grandes valores é o respeito ao adversário. Podemos competir sim, mas não podemos permitir a discrminação e o racismo. Sejamos intolerantes com essa cultura. Todos nós somos responsáveis. Vamos mostrar que a América do Sul não é o que certas pessoas equivocadas mostram". A Conmebol não descarta punições mais pesadas, financeiramente, por ora, para os clubes envolvidos.

Veja os confrontos das oitavas da Libertadores

Libertad-PAR x Athletico-PR

Flamengo x Tolima-COL

River Plate-ARG x Vélez-ARG

Atlético-MG x Emelec-EQU

Palmeiras x Cerro Porteño-PAR

Colón-ARG x Talleres-ARG

Boca Juniors-ARG x Corinthians

Estudiantes-ARG x Fortaleza