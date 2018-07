Libertadores tem definidos os jogos de volta das oitavas

Primeiro a decidir a vaga nas quartas, o São Paulo recebe o Universitario, do Peru, às 19h30 (de Brasília) da terça, no Morumbi. Na quarta, Corinthians e Flamengo se enfrentam às 21h50 no Pacaembu, mesmo horário em que o Cruzeiro encara o Nacional, no Uruguai. Já o Inter pega o argentino Banfield às 19h30 de quinta, no Beira-Rio.

Na semana passada, a Conmebol já havia definido os jogos de ida das oitavas, que começam nesta terça. O Brasil, porém, só estará representado na quarta, com as partidas de São Paulo e Inter, além do confronto brasileiro entre Flamengo e Corinthians. Na quinta, é a vez do Cruzeiro atuar pela competição continental.

Confira os jogos de volta das oitavas da Libertadores:

Terça-feira - 4 de maio

19h30

São Paulo x Universitario

21h50

Vélez Sarsfield x Chivas Guadalajara

Quarta-feira - 5 de maio

19h30

Estudiantes x San Luis

21h50

Corinthians x Flamengo

Nacional x Cruzeiro

Quinta-feira - 6 de maio

19h30

Internacional x Banfield

22h

Universidad de Chile x Alianza Lima

Libertad x Once Caldas