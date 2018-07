Libertadores tem disputa de estreantes em finais pela sexta vez

A Libertadores terá, no próximo dia 13, um novo campeão. Na 64.ª edição do torneio, San Lorenzo ou Nacional do Paraguai irá erguer a taça mais cobiçada do futebol sul-americano. Pela quinta vez na história, dois times chegam à final pela primeira vez. O fato ocorreu em 2008, 1985, 1981 e 1964, além da primeira edição, em 1960.

Há seis anos, Fluminense e LDU disputaram o título da competição, com vitória do time equatoriano nos pênaltis, em pleno Maracanã. Na década de 1980, o Argentino Juniors conquistou o título ao derrotar o América de Cali após a disputa de três jogos, em 1985. Já o Flamengo sagrou-se campeão contra o Cobreloa, também na terceira partida, quatro anos antes. Em 1964, o Independiente faturou o primeiro dos seus sete títulos diante do Nacional do Uruguai. No primeiro ano de disputa da Libertadores, o Peñarol passou pelo Olimpia.

No total, 24 times já conquistaram o título da Libertadores. Pela primeira vez na história, a competição terá três campeões inéditos em sequência. Em 2012, o Corinthians bateu o Boca Junior na final. No ano passado, foi a vez do Atlético-MG vencer o Olimpia na decisão do torneio. Os clubes brasileiros, inclusive, ficam fora da final depois de nove edições seguidas disputando o título. Em 2004, Once Caldas e Boca jogaram a decisão, com vitória colombiana nos pênaltis.

A edição deste anos quebra outra marca que durava 35 anos. Argentinos e paraguaios disputarão, pela segunda vez, o título. Na primeiro confronto, em 1979, o Olimpia derrotou o Boca Juniors depois de vencer em casa por 2 a 0 e empatar sem gols na Bombonera.

O Nacional, por sua vez, tornou-se o segundo time paraguaio a alcançar a final. O Olimpia já jogou a decisão em sete oportunidades, vencendo em 1979 (Boca Juniors), 1990 (Barcelona-EQU) e 2002 (São Caetano). O time acabou derrotado em 1960 (Peñarol), 1989 (Atlético Nacional), 1991 (Colo-Colo) e 2013 (Atlético-MG). O Cerro Porteño chegou à semifinal seis vezes: 1973, 1978, 1993, 1998, 1999 e 2011. O Libertad, apenas uma, em 2006, quando foi derrotado pelo Internacional.

CAMPANHAS

Em 2014, San Lorenzo e Nacional chegaram à inédita final depois de uma campanha ruim no início da Libertadores. Os times conseguiram as duas últimas vagas para as oitavas de final. O retrospecto foi igual na fase de grupos: duas vitórias, dois empates e duas derrotas. No mata-mata, os argentinos bateram o Grêmio, que havia feito a segunda melhor campanha. Depois, eliminaram Cruzeiro e Bolívar. Os paraguaios bateram Vélez Sarsfield (melhor time da fase inicial, com 15 pontos), Arsenal de Sarandí e Defensor.