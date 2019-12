Libertadores 2020 terá os quatro grandes de São Paulo pela primeira vez

Pela primeira vez, os quatro grandes clubes de São Paulo disputarão a mesma edição da Copa Libertadores da América. O principal torneio do continente em 2020 terá Santos, Palmeiras e São Paulo na fase de grupos, já confirmados, enquanto que o Corinthians terá de passar por confrontos eliminatórios para chegar à mesma etapa de seus concorrentes paulistas.

A Libertadores é disputada desde 1960. Recentemente, os três grandes da capital - Corinthians, Palmeiras e São Paulo - participaram das edições de 2016, 2013 e 2006. O Santos, porém, ficou fora desses torneios. Em 2005, a disputa teve Palmeiras, Santos e São Paulo (campeão naquele ano), mas o Corinthians não disputou.

A entrada dos rivais paulistas na edição de 2020 foi confirmada na noite da última quarta-feira, por meio de classificação no Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu o Internacional e garantiu a vaga na fase de grupos. O Corinthians derrotou o Ceará e também conquistou um lugar na chamada pré-Libertadores. Santos e Palmeiras já estavam classificados.

Para 2020, o Corinthians fará um caminho mais complicado. Terá de disputar confrontos eliminatórios de ida e volta na segunda fase da Libertadores. O adversário e as datas das partidas ainda não estão decididos. O sorteio será realizado pela Conmebol no dia 17 de dezembro.

Nesta temporada, por exemplo, o São Paulo caiu antes de chegar aos grupos da Libertadores: o time perdeu para o Talleres, da Argentina, na segunda fase. O Palmeiras foi eliminado nas quartas de final para o Grêmio, enquanto Corinthians e Santos não participaram desta edição.

☝️ Rivalidade paulista! A #Libertadores vai reunir pela primeira vez em os 4⃣ grandes clubes da @FPF_Oficial em uma mesma edição. @SantosFC, @SaoPauloFC e @Palmeiras já estão na fase de grupos em 2020. O @Corinthians entra na Fase 2, preliminar. Quem irá mais longe? pic.twitter.com/m7YSzhskH1 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) December 5, 2019

TÍTULOS

São Paulo e Santos são os times brasileiros que conquistaram mais vezes a Libertadores, com três títulos cada, assim como o Grêmio. Palmeiras e Corinthians levantaram a taça do principal torneio continental uma vez cada. O atual campeão é o Flamengo, e a final de 2020 será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo único, a exemplo do que ocorreu nesta edição em Lima, no Peru.

Participações dos paulistas na Libertadores

Corinthians (15 edições)

1977

1991

1996

1999

2000

2003

2006

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2018

2020.

Palmeiras (20 edições)

1961

1968

1971

1973

1974

1979

1994

1995

1999

2000

2001

2005

2006

2009

2013

2016

2017

2018

2019

2020

Santos (15 edições)

1962

1963

1964

1965

1984

2003

2004

2005

2007

2008

2011

2012

2017

2018

2020

São Paulo (20 edições)

1972

1974

1978

1982

1987

1992

1993

1994

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2013

2015

2016

2019

2020