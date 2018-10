Libertadores terá transmissão de jogos pelo Facebook em 2019

A Copa Libertadores do ano que vem terá 27 jogos transmitidos no Brasil exclusivamente no Facebook. As transmissões por meio da rede social ocorrerão sempre às quintas-feiras. Pelo acordo assinado com a Conmebol, o Facebook é dono dos direitos de transmissão online da principal competição de clubes do continente pelas próximas quatro temporadas.

“O mercado brasileiro é muito importante para nós. A missão do Facebook é unir as pessoas em comunidade e sabemos que nada faz isso melhor do que futebol e esportes em geral em todo o mundo. A parceria em toda a região reflete isso”, afirmou ao Estado o vice-presidente global de Esportes do Facebook, Dan Reed.

Nos demais países do continente (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela) serão transmitidas 19 partidas, às terças e quartas-feiras, no Facebook e na TV paga. Esses países também terão os 27 jogos com transmissão exclusiva na rede social às quintas.

Reed aposta no “poder unificador” do esporte para alcançar bons índices de audiência. “Estamos empolgados. O futebol é incrivelmente importante para a comunidade e tem um poder unificador”, comentou.

O acordo com a Confederação Sul-Americana de Futebol inclui ainda resumos dos confrontos e destaques das partidas. E a exibição de conteúdos extras. As transmissões serão feitas na página oficial da Libertadores no Facebook e pelo Watch, plataforma de vídeos recém-lançada no Brasil.

Os valores do contrato não foram revelados. Ainda não está definido se a transmissão dos jogos será realizada em parceria com algum canal de TV, com narradores, repórteres e comentaristas. A decisão deve sair nos próximos meses. A primeira rodada da fase de grupos da Libertadores de 2019 será no dia 6 de março. A final está marcada para 23 de novembro e será disputada em Santiago, no Chile. Pela primeira vez, a decisão do torneio será em jogo único