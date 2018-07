Libertadores vira objetivo e 'obrigação' do time do Corinthians

Só um outro assunto além da arbitragem atormenta o Corinthians nesse momento: é ficar mais um ano fora da Libertadores. Após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, marcada por erro do árbitro Sandro Meira Ricci, o time permanece no G-4 do Brasileirão, mas já se vê ameaçado por Fluminense e Grêmio. "Se não chegarmos à Libertadores será uma grande decepção", entende o goleiro Cássio, um dos melhores na partida no Maracanã. "Os times considerados favoritos estão aí e a disputa vai ser até o fim do campeonato."

Além do ponto de vista técnico, não disputar a Libertadores significa prejuízo financeiro para o Corinthians. A diretoria entende que o elenco tem folha salarial alta demais (na casa dos R$ 8 milhões mensais) para ficar fora do torneio continental, que paga por cotas e rende boas rendas de bilheteria. As rendas milionárias que a Libertadores proporciona são fundamentais para bancar parte dos investimentos também no Itaquerão.

Mano Menezes sabe que neste momento a cobrança da diretoria é pela vaga na Libertadores, uma vez que o título do Brasileirão, pelo que tudo indica neste início de segundo turno, ficará entre Cruzeiro e São Paulo. Essa foi a linha de raciocínio de Mano Menezes depois da derrota para o Flamengo. "Pelo que fizemos até agora, estamos jogando mais pela Libertadores do que pelo título. Se quisermos ser campeões, temos de jogar mais. Nas próximas rodadas teremos a chance de mostrarmos isso." O Corinthians ocupa a quarta posição, com 36 pontos, dez a menos do que o líder Cruzeiro.

Na sequência da competição nacional, o time fará dois jogos em casa. Quinta-feira recebe a Chapecoense. Domingo, o São Paulo, clássico que valerá como uma decisão para o Corinthians, pelo momento no torneio (segundo e quarto colocados) e por ser o primeiro com o Tricolor no Itaquerão.

Outra opção para obter vaga na Libertadores é ganhar a Copa do Brasil. O Corinthians já está nas quartas de final (enfrenta o Atlético-MG), mas ser campeão em torneio mata-mata é incógnita. Os jogos contra o Atlético serão nos dias 1.º e 15 de outubro. O Corinthians pediu à CBF para que atletas como Gil e Elias não sejam convocados pela seleção na próxima data-Fifa, que coincide com o jogo da volta.