Líbia desiste de sediar Copa Africana de Nações de 2017

A Líbia anunciou neste sábado que desistiu de receber a Copa Africana de Nações, em 2017. O país alegou preocupação com a segurança para renunciar ao torneio, cuja nova sede deverá ser escolhida após novo processo de seleção dos países interessados, ainda sem data definida.

A Confederação Africana de Futebol (CAF) confirmou a desistência da Líbia e, citando autoridades do país, disse que o atual "estado instável de segurança" obrigou-os a renunciar ao torneio, que reúne as principais seleções do continente.

A entidade informou que vai procurar por uma nova sede. Assim, a entidade que organiza o futebol africano vai reabrir o processo de candidatura a país-sede até o fim de setembro. Antes da edição de 2017, a Copa Africana será disputada em 2015, no Marrocos. Localizado no norte da África, a Líbia sofre com a violência desde a queda e subsequente morte do ditador Muamar Kadafi, em 2011.