Líbia vence Togo e lidera grupo das Eliminatórias

Com o resultado, a Líbia chegou aos nove pontos, na liderança da chave, à frente de Camarões, com seis, e do Congo, com cinco pontos, que se enfrentam neste domingo em Kinshasa. Lanterna da chave, com quatro pontos, o Togo não tem mais chances de avançar. Na última rodada, em 6 de setembro, a Líbia vai enfrentar Camarões fora de casa, enquanto a seleção togolesa receberá o Congo. O vencedor da chave se classifica para um mata-mata que definirá as cinco seleções africanas na Copa do Mundo de 2014.

A partida entre Líbia e Togo seria disputada em Benghazi, mas acabou sendo transferida para a capital Tripoli por causa dos confrontos entre milícias, que causaram a morte de 31 pessoas no fim de semana. Jogadores togoleses chegaram a dizer que não aceitavam entrar em campo na Líbia, mas o duelo acabou sendo realizado e vencido pela seleção local.

Nesta sexta-feira, a Líbia definiu a sua vitória logo no começo. A equipe abriu o placar da partida aos sete minutos do primeiro tempo com o pênalti convertido por Saisal Saleh. O segundo gol da partida foi contra e marcado pelo togolês Komlan Amewoum, aos 18 minutos.