Líder, Bayern cede empate ao Nuremberg no Alemão

Com o empate, o Bayern chegou aos 31 pontos, contra 23 do vice-líder Schalke 04, que irá jogar ainda neste sábado, contra o Bayer Leverkusen, fora de casa, no último jogo do dia no Alemão.

Na partida realizada em Nuremberg, o Bayern abriu o placar logo aos 3 minutos, com um gol do croata Mandzukic, que completou para as redes um passe de Toni Kroos. Logo no primeiro minuto da etapa final, porém, a equipe da casa empatou após o meia Feulner acertar belo chute de fora da área.

E, se o gigante de Munique não conseguiu sair de campo com a vitória, o atual bicampeão nacional, Borussia Dortmund, aproveitou o fato de jogar com o apoio de sua fanática torcida para derrotar o Greuther Furth por 3 a 1. O triunfo fez a equipe garantir a manutenção do quarto lugar, com 22 pontos, quatro à frente do Bayer Leverkusen, o quinto colocado.

O jogo começou de forma emocionante, com Lewandowski abrindo o placar para o Borrusia aos 4 minutos e Stieber empatando logo aos 5. Cobrando pênalti, porém, aos 15, Lewandowski marcou mais um e voltou a colocar a equipe de Dortmund na frente. E, aos 42 da primeira etapa, Götze já selou o placar final de 3 a 1. Com a derrota, o Greuther Furth se manteve na penúltima posição da tabela, com apenas sete pontos em 12 partidas disputadas até aqui.

Já o Eintracht Frankfurt chegou aos mesmos 23 pontos do Schalke 04 ao bater o Augsburg por 4 a 2, em casa. Desta forma, se garantiu na terceira posição, ficando atrás do vice-líder apenas nos critérios de desempate.

O dia também contou com a disputa de outros três jogos já encerrados. Os resultados foram os seguintes: Hamburgo 1 x 0 Mainz, Hannover 1 x 2 Freiburg e Borussia Mönchengladbach 1 x 2 Stuttgart.