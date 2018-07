Líder, Borussia Dortmund empata com Hamburgo no final

Jogando em casa, o Hamburgo abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, com gol marcado pelo atacante holandês Ruud van Nistelrooy em cobrança de pênalti. O empate do Dortmund saiu aos 46 minutos da etapa final. O polonês Jakub Blaszczykowski, que iniciou o duelo no banco de reservas, completou cruzamento e fez o gol do líder do Campeonato Alemão.

Na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, o Hannover assumiu o terceiro lugar ao superar o Mainz por 2 a 0. A equipe abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo com gol marcado por Didier Konan em cobrança de pênalti. O segundo gol foi feito por Sergio Pinto, aos 14 minutos da etapa final. Com o triunfo, o Hannover chegou aos 53 pontos. Já o Mainz está na quinta colocação com 45 pontos.

O Bayern de Munique caiu para o quarto lugar, com 52 pontos, ao empatar por 1 a 1 com o Nuremberg, fora de casa. A equipe abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo com gol feito por Thomas Müller. O gol do empate do Nuremberg saiu aos 16 minutos da etapa final e foi marcado por Christian Eigler.

Em outros jogos disputados neste sábado, o Schalke venceu o Wolfsburg por 1 a 0, com gol feito por Jurado, e o Freiburg superou o Hoffenheim por 3 a 2.