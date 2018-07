Líder, Borussia Dortmund empata em casa com Schalke O Borussia Dortmund perdeu nesta sexta-feira a chance de abrir uma vantagem ainda maior na ponta do Campeonato Alemão ao ficar apenas no empate por 0 a 0, em casa, com o Schalke 04. O jovem goleiro Manuel Neuer, de 24 anos, foi o grande nome do jogo, com pelo menos boas grandes defesas.