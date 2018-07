Líder, Botafogo celebra 'importância mental' de vitória A vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Fluminense, domingo, na Arena Pernambuco, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, empolgou Oswaldo de Oliveira. Para o treinador, o triunfo vale bem mais do que os três pontos somados, pois foi conquistado em um clássico e diante de um dos times mais fortes do País.