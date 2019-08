Líder, Bragantino goleia Operário em casa e volta a vencer na Série B

O Bragantino voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira, quando derrotou o Operário-PR pelo placar de 4 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, na abertura da 16ª rodada. O time paulista respondeu de forma imediata a aproximação de seus rivais na briga pelo título.

Com o resultado, o Bragantino se isolou ainda mais na liderança, com 31 pontos, contra 26 do Coritiba, segundo colocado. O Operário, por sua vez, ficou estacionado na 11ª colocação, com 21, perdendo a oportunidade de se aproximar do G4.

O Bragantino entrou em campo com a clara intenção de encerrar a série de três tropeços consecutivos. Em sete minutos, o time paulista já havia criado três oportunidades. A melhor delas, com Ytalo. O meia recebeu de Claudinho e cabeceou. A bola desviou na defesa e acabou acertando a trave.

De tanto pressionar, o Bragantino abriu o placar aos 15 minutos. Ryller acionou Matheus Peixoto. O atacante dominou com categoria, invadiu a área e mandou no fundo das redes. O Operário só conseguiu ameaçar em chute de Edson Borges, rente ao travessão de Júlio César.

Antes disso, porém, o time paulista marcou o segundo. Após cobrança de escanteio, Léo Ortiz apareceu atrás da marcação para testar firme para o gol. Depois disso, o Bragantino apenas administrou a vantagem para fechar a etapa inicial na frente do marcador.

O panorama do segundo tempo não mudou muito. O Bragantino continuou com mais volume de jogo e foi chegando com perigo logo aos 11 minutos. Ytalo saiu de frente para André Luiz, tentou o drible, mas parou na boa defesa do goleiro, que ainda fez duas grandes defesas, nas tentativas de Barreto e Matheus Peixoto.

O Operário equilibrou o duelo e faltou sorte para diminuir. Cléo Silva recebeu dentro da área e chutou. Júlio César deu um leve desvio e viu a bola bater na trave. Depois tudo desandou. Aos 42 minutos, Bruno Tubarão aproveitou a sobra na entrada da área e tocou na saída de André Luiz para ampliar.

E deu tempo do Bragantino fazer o quarto aos 45 minutos. Em mais uma boa jogada de ataque do time da casa, Wesley cruzou rasteiro, André Luiz cortou parcialmente e a bola sobrou limpa para Ytalo. Ele só teve o trabalho de empurrar para dar números finais ao duelo.

Na próxima rodada, o Bragantino enfrenta o Criciúma na segunda-feira, às 20h, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). No dia seguinte, às 19h15, o Operário recebe o Guarani no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 4 x 0 OPERÁRIO

BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan (Bruno Tubarão), Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Barreto, Ricardo Ryller (Pio), Ytalo e Claudinho; Wesley e Matheus Peixoto (Morato). Técnico: Antônio Carlos Zago.

OPERÁRIO-PR - André Luiz; Danilo Baia, Lázaro, Edson Borges (Lucas Batatinha) e Peixoto; Chicão, Índio (Julinho), Marcelo e Cleyton (Jean Carlo); Cléo Silva e Bruno Batata. Técnico: Gerson Gusmão.

GOLS - Matheus Peixoto, aos 15, e Léo Ortiz, aos 28 minutos do primeiro tempo. Bruno Tubarão, aos 42, e Ytalo, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

CARTÃO AMARELO - Não houve.

RENDA - R$ 31.045,00

PÚBLICO - 4.356 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).