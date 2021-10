Líder Chelsea embala no 2° tempo e bate o Newcastle; City e Liverpool tropeçam

O resultado elástico não mostra quão grande foi o sofrimento do Chelsea diante do Newcastle no Saint James Park, neste sábado. Diante de forte marcação do penúltimo colocado, o time do técnico Tomás Tuchel sofreu para abrir o marcador, mas embalou no segundo tempo, fez 3 a 0, e manteve a liderança isolada do Campeonato Inglês. Destaque para Reece James, autor de dois belos gols. O brasileiro naturalizado italiano Jorginho completou a vitória.

Novo milionário do futebol inglês, com aporte financeiro gigantesco previsto para a próxima temporada, o Newcastle entrou em campo disposto a parar o líder. Sem qualidade ofensiva e ainda atrás do primeiro triunfo na competição, mas com enorme entrega defensiva, conseguiu parar o campeão europeu por 65 minutos. O 0 a 0 parcial dava a primeira colocação ao Liverpool, que vencia o Brighton por 2 a 0 na rodada.

Mas Reece James não queria saber de tropeço diante de um dos piores classificados no Inglês. O jovem de 21 anos recebeu dentro da área e acertou belo chute no ângulo, de pé esquerdo. Aberta a porteira... O gol obrigou os donos da casa saírem da defesa. Se abriu e acabou sofrendo novos gols.

Em nova chegada de James, a bola sobrou para ele mandar novo chutaço, ago5ra de pé direito. Havertz ainda sofreu penalidade cobrada com categoria por Jorginho para fechar a conta. No fim, a torcida do Chelsea gritou "olé" e ainda festejou o tropeço de dois concorrentes à taça.

Jogando em casa, Manchester City e Liverpool amargaram tropeços e viram o time londrino abrir vantagem. O Chelsea subiu para 25 pontos, contra 22 da equipe de Jürgen Klopp e 20 dos comandados por Pep Guardiola.

Tropeços

De olho da primeira colocação, o Liverpool recebeu a surpresa Brighton e queria frear o bom momento do adversário. Com 24 minutos em Anfield, abriu vantagem de 2 a 0, gols de Henderson e Sadio Mané. Parecia caminhar para novo triunfo, mas acabou amargando um empate com reação dos visitantes e gols de Mwepu e Trossard.

O Liverpool lamentou um empate e o Manchester City conseguiu um resultado pior ainda. No Ettihad Stadium, recebeu o Crystal Palace e acabou derrotado por 2 a 0. Os gols dos visitantes foram de Zaha, no começo da partida, e de Gallagher, perto do apito final.

Gabriel Jesus até marcou para o City, mas o gol acabou anulado por causa de impedimento no começo do lance. Atual campeã, a equipe mostrou muita dificuldade para escapar da marcação e pouco fez no jogo, atrapalhada, sobretudo, pela expulsão do zagueiro Laporte. A rodada ainda teve Watford 0 x 1 Southampton e Burnley 3 x 1 Brentford.