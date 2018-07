Líder Corinthians visita o Prudente para seguir 100%

O Corinthians inicia nesta quarta-feira sua semana com gosto de vingança. O time perdeu cinco jogos oficiais na temporada, dois deles diante dos próximos adversários no Campeonato Brasileiro: Prudente (2 a 0), rival desta noite, às 21h50 (de Brasília, com transmissão do estadão.com.br), no Prudentão, e Santos (2 a 1) com quem faz o clássico de domingo, no Pacaembu, ambos no Estadual, no qual ficou em quinto, fora das semifinais por apenas um ponto.

Com a mesma escalação da apertada vitória diante do Fluminense, no domingo passado, o time viajou "mordido" para Presidente Prudente, onde não costuma se dar bem. Lá, perdeu para os donos da casa e para o Palmeiras, além de somar mais duas igualdades com o rival alviverde, todas na temporada passada.

No jogo do dia 21 de março, o Corinthians usou uma escalação completamente diferente da atual. Não apenas no meio. Júlio César era o goleiro, a zaga tinha Paulo André e Leandro Castán e Edu, Danilo e Tcheco formaram o meio ao lado de Ralf, o único titular do setor esta noite. Ganhar significa manter os 100% de aproveitamento, o topo da tabela e, quem sabe, abrir um pouco mais de vantagem aos principais concorrentes ao título.

Ronaldo, machucado, não joga. Danilo, fora de forma, não está relacionado. A esperança de gols segue no trio Jorge Henrique, Souza (começaram aquele jogo do Paulista) e Dentinho, que reclamou de substituição no duelo passado, mas começa a sofrer pressão na posição do argentino Matías Defederico.

Para a meia, com Danilo e Tcheco em baixa, quem deve ter sua chance em breve será o recém-contratado Bruno César, ex-Santo André. O jogador ficou no banco de reservas, domingo, e nesta quarta deve repetir a dose, com chances maiores de entrar. Ele está no processo de adaptação num clube grande e começa dar mostras de que tem chances de ser o dono da camisa 10.

PRUDENTE - Márcio; Leonardo, Dênis, Diego e Sasha; Anderson (Paulão), João Vittor, Marcelo Oliveira e Flavinho (Wesley); Henrique Dias e Wanderley. Técnico: Toninho Cecílio.

CORINTHIANS - Felipe; Moacir, Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Jucilei, Elias e Jorge Henrique; Dentinho e Souza. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Paulo César Oliveira (SP).

Horário: 21h50 (de Brasília).

TV: Globo.

Local: Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente (SP).