Líder Coritiba empata com Paraná na Série B; Bahia é 3º

Com os resultados deste sábado, o Coritiba se manteve isolado na ponta, com 60 pontos, cinco a mais que Figueirense e Bahia, ambos com 55. O time catarinense perdeu para o Icasa, por 3 a 1, em Juazeiro do Norte (CE), mas segue na segunda colocação, por ter maior saldo de gols: 24 a 17. André Neles, duas vezes, e Júnior Xuxa, marcaram para o Icasa, enquanto Roberto Firmino diminuiu para o Figueirense. O time cearense está em 12.º lugar, com 40 pontos.

Em Salvador, o Bahia conquistou a posição do América-MG, que havia perdido para o Duque de Caxias por 1 a 0 na sexta-feira, ao aplicar 5 a 1 no ASA. Os gols baianos foram marcados por Ávine, Rodrigo Grahl e Adriano, destaque do jogo, com três gols. Clayton descontou para o ASA.

Com boas chances de encostar nos primeiros colocados, o Sport arrancou um empate com o Náutico, que saiu na frente com gol de Bruno Meneghel. Os donos da casa empataram com Romerito, de cabeça. O Sport chegou aos 50 pontos, dois a menos que o América-MG, quarto time do G-4. O Náutico soma 38 pontos, em 15.º lugar.

A Portuguesa também perdeu a chance de encostar no G-4 ao perder para o América-RN, por 2 a 1, de virada, no Canindé. A Lusa continua com 46 pontos, em sexto lugar. O América-RN deixou provisoriamente a lanterna, agora com 32 pontos, em 18.º lugar. Zé Carlos, de pênalti, abriu o placar e Rone Dias e Wanderson Cafu viraram o placar para os visitantes.

A 31.ª rodada da Série B será encerrada na noite deste sábado, com mais dois jogos: Vila Nova x Brasiliense e Ipatinga x Bragantino.

Confira os resultados e jogos da 31.ª rodada:

Sexta-feira

Santo André 2 x 0 Ponte Preta

Duque de Caxias 1 x 0 América-MG

Guaratinguetá 0 x 0 São Caetano

Sábado

Coritiba 0 x 0 Paraná

Portuguesa 1 x 2 América-RN

Icasa 3 x 1 Figueirense

Sport 1 x 1 Náutico

Bahia 5 x 1 ASA

21h

Vila Nova x Brasiliense

Ipatinga x Bragantino