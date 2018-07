Líder Coritiba perde e Bragantino goleia pela Série B Desta vez o Coritiba não venceu, mas mesmo perdendo para o São Caetano por 3 a 1, no ABC paulista, neste sábado, pela 32.ª rodada, se manteve na liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time paranaense tem 60 pontos, dois a mais do que o Bahia. Em Florianópolis, o Figueirense não se arriscou e segurou o empate sem gols com o Sport, também ficando no G-4, o grupo de acesso, com 56 pontos, em terceiro lugar. O América-MG completa o grupo com 55, quatro pontos na frente do quinto colocado, o Sport.