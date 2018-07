Líder Cruzeiro terá dupla de zaga inédita contra o Santos

O Cruzeiro vai ter uma dupla de zaga inédita para enfrentar o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro. Léo recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Criciúma, no fim de semana passado, e vai cumprir suspensão. Já Dedé está machucado. Assim, Marcelo Oliveira já confirmou que Manoel e Bruno Rodrigo serão os titulares.

"O importante é a gente conversar, um procurar orientar o outro companheiro. Nunca tive a oportunidade de jogar com ele (Bruno Rodrigo), tenho certeza que com a ajuda do Ceará, do Samudio e do Fábio, nós vamos nos entender e faremos um grande jogo", comenta o zagueiro Manoel, que volta ao time.

Ele perdeu a posição quando se machucou diante do Vitória, em 19 de outubro, e retornou no banco de Léo. Dez dias atrás, estava no banco no empate em 3 a 3 com o Santos, que classificou o Cruzeiro à final da Copa do Brasil. O jogo deste domingo também será na Vila Belmiro, mas Manoel evita comparações.

"Eram situações diferentes, agora eles não estão brigando pelo título e nos almejamos a conquista do Brasileirão. Todo jogo para gente será uma decisão ou uma final", disse.