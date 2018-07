Líder Cruzeiro terá força máxima contra o Corinthians Líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 23.ª rodada, com força máxima. Mesmo com alguns jogadores se recuperando fisicamente, o treinador Marcelo Oliveira acredita que não vai precisar poupar nenhum dos titulares. Nem mesmo o volante Nilton, que sente dores no tornozelo direito.