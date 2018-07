Líder, CSA marca no fim e arranca empate com Moto Club na Série C

O CSA contou com um gol no fim para manter a liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Neste sábado, buscou o empate por 1 a 1 com o Moto Club, em São Luis, com um gol de Jorge Fellipe aos 48 minutos do segundo tempo. O curioso é que o próprio zagueiro tinha feito um gol contra no primeiro tempo.

O resultado foi justo e deixou o CSA na liderança isolada com 24 pontos. O segundo colocado continua sendo o Fortaleza, com 22 pontos, porque também buscou o empate por 1 a 1 fora de casa, em Arapiraca, com o ASA. O time alagoano é o lanterna com 12 pontos.

A novidade no G4, a zona de classificação à próxima fase, é o Salgueiro que venceu o Botafogo-PB, por 1 a 0, no interior de Pernambuco. Agora o time pernambucano soma 17 pontos, em quarto lugar, contra 14 pontos do time paraibano, em sétimo. Esta foi sua sexta derrota consecutiva do Botafogo.

Outros dois jogos pelo Grupo A vão ser realizados neste domingo. No Grupo B, o Botafogo-SP, com 21 pontos, defende a liderança diante do Joinville, em Santa Catarina.

Confira os jogos da 13.ª rodada da Série C:

Sábado

Macaé 0 x 2 Ypiranga-RS

Tombense 0 x 0 Volta Redonda

Bragantino 1 x 0 Mogi Mirim

São Bento 2 x 0 Tupi

Moto Club 1 x 1 CSA

Salgueiro 1 x 0 Botafogo-PB

ASA 1 x 1 Fortaleza

Domingo

15h - Joinville x Botafogo-SP

18h - Remo x Confiança-SE

19h - Cuiabá x Sampaio Corrêa