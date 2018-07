Líder da Série B, Botafogo realiza último treino antes da folga

Em ótima fase na Série B do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Botafogo realizaram, nesta sexta-feira, o último treinamento antes de receberem dois dias de folga. Líder da competição, o time não tem compromisso durante este fim de semana. O técnico René Simões exalta o bom momento, mas quer que o time mantenha a cautela.

"Nos últimos jogos fora nós conquistamos 10 pontos. Isso é bom, mas também é preocupante. O Botafogo agora é o time a ser batido. Ouvi alguns torcedores já falando em ser campeão, mas não é assim", alertou o treinador, que também explicou a adoção de um rodízio no elenco para evitar sobrecarregar os atletas.

"Hoje (sexta-feira) eu conversei com o Renan, com o Bill e também com o Jardel, que não foi relacionado no jogo passado e eu queria saber como ele estava", disse René Simões. "O Andreazzi foi relacionado contra o CRB porque teve um desempenho bom durante a semana. Reduzimos também o número de lesões e temos apenas o Carleto no departamento médico".

Preocupado com a saída de jogadores, especialmente de Rodrigo Pimpão, que teria proposta do futebol japonês, René Simões fez coro pela manutenção do grupo. "Primeiro eu parabenizo os jogadores pelo o que eles estão fazendo, é fruto do trabalho. Se me perguntarem eu vou dar a minha opinião e vou ser muito sincero. Acredito que o momento é de se valorizar ainda mais e continuar no clube. É uma questão individual".

Neste fim de semana ocorre o restante da sétima rodada da Série B e o time alvinegro carioca pode ser superado na tabela de classificação desde que o Náutico vença por mais de quatro gols de diferença. O Botafogo só volta a atuar na próxima sexta-feira diante do Boa, no estádio do Engenhão, no Rio.